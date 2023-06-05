Объявлены третьи торги на ремонт бассейна и территории СК «Юность», сумма выросла до 144 млн

Объявлены третьи торги на ремонт бассейна и территории СК «Юность», сумма выросла до 144 млн
Так в итоге должна выглядеть территория у ДС «Юность». Эскиз предоставлен пресс-службой администрации Калининграда
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Власти объявили третьи по счету торги на ремонт здания бассейна спорткомплекса «Юность» в Калининграде. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, на здании должны установить вентилируемые фасады, отремонтировать крышу, входную группу, установить новые пандусы, сделать архитектурно-художественную подсветку, а также организовать рядом велопарковку и место для детских колясок.

Также в рамках контракта нужно благоустроить территорию: организовать большую площадь с возможностью парковки туристических автобусов, нестационарными торговыми объектами, детскими площадками, местами отдыха и ожидания. Площадь благоустраиваемой территории — 2,2 гектара, площадь озеленения — 3 668 квадратных метров.

Начальная (максимальная) цена контракта на аукционе — 144,8 млн рублей.

Предыдущий конкурс пытались провести в апреле, тогда власти были готовы заплатить за работы 141,1 млн рублей. Однако компания, признанная победителем торгов на ремонт здания бассейна спорткомплекса «Юность» и благоустройству его территории, уклонилась от подписания контракта. При этом она была единственным участником тендера.

В первый раз власти пытались найти подрядчика для ремонта «Юности» в марте 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта тогда составляла 89,1 млн рублей. Однако аукцион не состоялся, потому что на торги не было подано ни одной заявки.

О необходимости как можно скорее отремонтировать фасад ДС «Юность» сити-менеджер Елена Дятлова заявляла два года назад. «Естественно, что наш старейший спортивный объект — спортивный комплекс „Юность“ — выбивается даже внешне сегодня из всех строений. Поэтому давайте завершим в нем работы и, собственно, приведем его в надлежащее состояние, потому что в настоящий момент он, давайте так, портит архитектурный облик вот того участка нашего города», — отмечала Дятлова.

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