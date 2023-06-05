Объявлены третьи торги на ремонт бассейна и территории СК «Юность», сумма выросла до 144 млн

Власти объявили третьи по счету торги на ремонт здания бассейна спорткомплекса «Юность» в Калининграде. Информация опубликована на портале госзакупок.
Согласно конкурсной документации, на здании должны установить вентилируемые фасады, отремонтировать крышу, входную группу, установить новые пандусы, сделать архитектурно-художественную подсветку, а также организовать рядом велопарковку и место для детских колясок.
Также в рамках контракта нужно благоустроить территорию: организовать большую площадь с возможностью парковки туристических автобусов, нестационарными торговыми объектами, детскими площадками, местами отдыха и ожидания. Площадь благоустраиваемой территории — 2,2 гектара, площадь озеленения — 3 668 квадратных метров.
Начальная (максимальная) цена контракта на аукционе — 144,8 млн рублей.
Предыдущий конкурс пытались провести в апреле, тогда власти были готовы заплатить за работы 141,1 млн рублей. Однако компания, признанная победителем торгов на ремонт здания бассейна спорткомплекса «Юность» и благоустройству его территории, уклонилась от подписания контракта. При этом она была единственным участником тендера.
В первый раз власти пытались найти подрядчика для ремонта «Юности» в марте 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта тогда составляла 89,1 млн рублей. Однако аукцион не состоялся, потому что на торги не было подано ни одной заявки.О необходимости как можно скорее отремонтировать фасад ДС «Юность» сити-менеджер Елена Дятлова заявляла два года назад. «Естественно, что наш старейший спортивный объект — спортивный комплекс „Юность“ — выбивается даже внешне сегодня из всех строений. Поэтому давайте завершим в нем работы и, собственно, приведем его в надлежащее состояние, потому что в настоящий момент он, давайте так, портит архитектурный облик вот того участка нашего города», — отмечала Дятлова.