В Нестерове судят женщину, давшую ложные показания, чтобы выгородить избившего ее знакомого

В Нестеровском округе в суд поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в даче ложных показаний в суде. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.



По версии следствия, в августе 2022 года в ходе судебного заседания Нестеровского районного суда женщина допрашивалась в качестве потерпевшей и была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Однако она, добиваясь освобождения подсудимого от ответственности, солгала, заявив, что тот не избивал ее и никаких угроз убийством в ее адрес не высказывал.

Районный суд в итоге все равно признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), ст. 116.1 (побои), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля). Приговор вступил в законную силу.

«Данным приговором установлен факт несоответствия показаний потерпевшей Х. в суде фактическим обстоятельствам уголовного дела, что могло дать возможность избежать подсудимому В. уголовной ответственности».

Действия обвиняемой следствием квалифицированы по ч. 1 ст.307 УК РФ — заведомо ложные показания потерпевшего в суде. Судебное заседание назначено в Нестеровской районном суде на 13 июня 2023 года.