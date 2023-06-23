Суд приговорил жительницу области к исправительным работам за ложные показания

Суд приговорил жительницу области к исправительным работам за ложные показания
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Жительнице Нестеровского района назначили наказание за ложные показания в суде . Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В августе 2022 года в ходе судебного заседания потерпевшая, желая освобождить подсудимого от ответственности за совершенные им преступления, дала ложные показания, указав, что тот ее не бил и никаких угроз в ее адрес не высказывал.

По результатам рассмотрения уголовного дела Нестеровским районным судом, тем не менее, был вынесен обвинительный приговор в отношении подсудимого, которым он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ст. 116.1, ч. 1 ст. 166 УК РФ. Данным приговором установлен факт несоответствия показаний потерпевшей в суде фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В судебном заседании женщина с предъявленным обвинением согласилась, заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Ее действия судом квалифицированы по ч. 1 ст. 307 УК РФ — заведомо ложные показания потерпевшего в суде.

Приговором Нестеровского районного суда женщине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием ежемесячно в доход государства 15% заработной платы. Приговор не вступил в законную силу.

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