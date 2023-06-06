Метеорологи: ситуация с засухой в Калининградской области и Прибалтике только усугубится

Метеорологи: ситуация с засухой в Калининградской области и Прибалтике только усугубится
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Засуха в Калининградской области и Прибалтике продолжится, и эта ситуация только усугубится. Об этом со ссылкой на карту распространения засушливых зон от Европейской обсерватории отслеживания засухи во вторник вечером сообщили эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Из представленных данных на карте следует, что зона существенного дефицита увлажнения почвы (что и является засухой) охватывает практически всю Прибалтику, включая наш регион, а также некоторые районы Польши, Беларуси и северо-запада ЕТР, — отмечают эксперты. — Стоит отметить, что в связи с сохранением преобладания зоны высокого давления (антициклонов) ситуация с засухой в ближайшее время только усугубится».

Напомним, что в Калининградской области установлен класс чрезвычайной пожароопасности. Это следует из данных, опубликованных на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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