Метеорологи: ситуация с засухой в Калининградской области и Прибалтике только усугубится

Засуха в Калининградской области и Прибалтике продолжится, и эта ситуация только усугубится. Об этом со ссылкой на карту распространения засушливых зон от Европейской обсерватории отслеживания засухи во вторник вечером сообщили эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Из представленных данных на карте следует, что зона существенного дефицита увлажнения почвы (что и является засухой) охватывает практически всю Прибалтику, включая наш регион, а также некоторые районы Польши, Беларуси и северо-запада ЕТР, — отмечают эксперты. — Стоит отметить, что в связи с сохранением преобладания зоны высокого давления (антициклонов) ситуация с засухой в ближайшее время только усугубится».