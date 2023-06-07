В Госдуме предлагают отменить мораторий на проверки производителей алкогольной продукции

На фоне инцидента с массовым отравлением россиян контрафактным алкоголем в Госдуме выступили с инициативой отменить мораторий на проведение проверок предприятий, связанных с производством алкогольной продукции. Соответствующее предложение направили премьер-министру России Михаилу Мишустину представители партии «Справедливая Россия — За правду», отмечает ее пресс-служба.

«Данная ситуация создаёт серьёзную угрозу для жизни и здоровья российских граждан. К сожалению, нормы действующего законодательства и нормативного правового регулирования указанного вопроса могут создать риски повторения подобных случаев в будущем», — указал лидер партии Сергей Миронов, напомнив, что в 2023 году для большинства российских предприятий был продлён мораторий на проведение плановых проверок.

«Предлагаю вывести из-под действия данного моратория предприятия, связанные с производством спирта и алкогольной продукции, включая пиво и слабоалкогольные напитки, — заявил Миронов. — Кроме того, эффективной мерой по борьбе с рынком контрафактного алкоголя может стать введение государственной монополии на производство и оборот спирта. Политика повышения акцизов на алкогольную продукцию стимулирует производство дешёвого контрафактного алкоголя. При этом государственная монополия на производство и оборот спирта позволит избавить рынок от суррогата, а также значительно повысит доходы бюджета».

«Предлагаю отменить мораторий на проведение проверок предприятий, связанных с производством алкогольной продукции, и дать поручение рассмотреть возможность поэтапного введения государственной монополии на производство и оборот этилового спирта», — заключил он.

Напомним, в результате отравления контрафактным сидром, произведенным в Самарской области, в нескольких регионах России пострадали 96 человек, из них 30 скончались.