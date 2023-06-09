На Куршской косе из-за засухи призывают граждан к бдительности и сообщать, если кто-то разводит огонь

На Куршской косе из-за засухи призывают граждан к бдительности и сообщать, если кто-то разводит огонь
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В связи с длительной засухой и установившейся жарой в нацпарке «Куршская коса» усиливают контроль за соблюдением запретов. Об этом сообщает пресс-служба парка.

«Администрация национального парка обращается к жителям Куршской косы и посетителям с категорическим требованием воздержаться от использования открытого огня, а ко всем своим друзьям и добровольным помощникам — с просьбой немедленно информировать о случаях неосторожного обращения с огнём по телефонам: 8 (4012) 310001, 8 (921) 616-90-49,8 (921) 105-37-04, 8 (921) 100-45-54», — заявили в администрации.

Курить можно только в специально отведенных для этого местах в пределах поселков, турбаз и парковок. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах (курение, разведение огня и т.п.) установлен штраф для граждан от 15 до 30 тысяч рублей.

С 9 по 28 июня запрещается также разведение огня (в том числе в мангалах) на пикниковом месте у озера Чайка. Также запрещено пребывание в лесу вне пределов экологических троп и маршрутов независимо от категории зонирования территории (в национальном парке вся территория поделена на четыре зоны — рекреационную, предназначенную для экологического туризма, особо охраняемую и заповедную, где посетителям запрещено находиться, и хозяйственного назначения (поселки).

Контролировать ситуацию будут дополнительные патрули. «Особое внимание государственная инспекция будет обращаться на припаркованные на обочинах автомобили — определять местонахождение автовладельцев и составлять протоколы об административном правонарушении», — добавили в пресс-службе.

Накануне в Калининградской области был введен запрет на посещение лесов (Нацпарк «Куршская коса» к категории официально не относится). нарушителей обещают выявлять с помощью фотоловушек и квадрокоптеров.

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