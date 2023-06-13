«Локальные и кратковременные»: метеорологи впервые за месяц пообещали калининградцам дожди

«Локальные и кратковременные»: метеорологи впервые за месяц пообещали калининградцам дожди
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Во вторник, 13 июня, в Калининградской области следует ожидать первые за месяц дожди. Об этом сообщает экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Во вторник в ночные и ранние утренние часы по области возможны небольшие осадки в виде дождя, днем ожидается переменная облачность и без существенных осадков (слабые локальные осадки возможны преимущественно в южной и юго-западной части области во второй половине дня)», — рассказали метеорологи.

Еще 11 июня эксперты, ссылаясь на европейские метеомодели, сообщали, что «рассчитывать на дожди в регионе предварительно стоит с 14-15 числа».

«Нужно учесть, что осадки будут носить преимущественно конвективный характер (локальные и кратковременные), вследствие чего быстрого улучшения ситуации с засухой по всей области ожидать не стоит», — добавили администраторы сообщества.

Напомним, что ранее Гидрометцентр обещал первые небольшие дожди в ночь на среду. По данным синоптиков, осадки периодически будут наблюдаться минимум до субботы.

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