«Локальные и кратковременные»: метеорологи впервые за месяц пообещали калининградцам дожди

Во вторник, 13 июня, в Калининградской области следует ожидать первые за месяц дожди. Об этом сообщает экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Во вторник в ночные и ранние утренние часы по области возможны небольшие осадки в виде дождя, днем ожидается переменная облачность и без существенных осадков (слабые локальные осадки возможны преимущественно в южной и юго-западной части области во второй половине дня)», — рассказали метеорологи.

Еще 11 июня эксперты, ссылаясь на европейские метеомодели, сообщали, что «рассчитывать на дожди в регионе предварительно стоит с 14-15 числа».

«Нужно учесть, что осадки будут носить преимущественно конвективный характер (локальные и кратковременные), вследствие чего быстрого улучшения ситуации с засухой по всей области ожидать не стоит», — добавили администраторы сообщества.