Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото)

Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото) Засуха. Как это выглядит в Калининградской области (фото)
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Третий месяц в Калининградской области — минимальное количество осадков. Как пишут эксперты Сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», засушливым стал уже апрель, когда дождя было 55% от месячной нормы (21 мм). Но тогда ситуацию спасло мартовское переувлажнение (137% от нормы).

В мае засуха стала заметнее. За весь месяц в Калининграде выпало всего 3 мм осадков (5% от климатической нормы), что позволило поставить рекорд: это был самый засушливый май за историю метеонаблюдений с 1947 года (полных данных за предыдущий период нет). С началом лета это привело к тому, что количество влаги в почве снизилось до критического уровня, близкая к катастрофе ситуация возникла в сельском хозяйстве; опасность пожаров повысилась до максимального 5 класса и по всей области ввели запрет на посещение лесов.

9 июня в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, не последнюю роль она сыграла в распространении масштабного пожара на полигоне в «Круглово». И хоть утром 13 июня прошли небольшие дожди, но на ситуацию они кардинально не повлияли.

В последний раз нечто подобное наблюдалось в 1992 году, когда в Калининградской обмелели водохранилища и ЧС объявляли в связи с недостатком питьевой воды. Впрочем, сопоставлять ту засуху и нынешнюю еще рано: когда все закончится теперь, пока не может сказать никто. Обещают только кратковременные осадки, которые как следует увлажнить почву не способны.

О том, как выглядит засуха — в фоторепортаже «Нового Калининграда».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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