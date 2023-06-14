Власти: загорелся также полигон в Ельняках, вывоз крупногабаритного мусора приостановлен

Власти: загорелся также полигон в Ельняках, вывоз крупногабаритного мусора приостановлен
Пожар на полигоне в Ельняках в мае. Фото: пресс-служба Северо-западного управления Росприроднадзора
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В Калининградской области загорелся еще один мусорный полигон — в пос. Ельняки Гвардейского района. В связи с этим приостановлен прием заявок на вывоз крупногабаритного мусора и отходов с несанкционированных свалок. Об этом сообщает администрация Полесского округа в соцсетях.

«Из-за жаркой сухой погоды произошли возгорания на полигонах хранения твердых бытовых отходов в поселках Ельниково Гвардейского округа (так в тексте — прим. „Нового калининграда“) и Круглово под Янтарным. В связи с этим региональный оператор временно, предварительно на две недели, приостановил прием заявок на вывоз несанкционированных свалок и крупногабаритного мусора», — отметили в администрации. Власти просят отнестись к ситуации с пониманием.

Отмечается, что обычный бытовой мусор из контейнеров оператор вывозит, как и прежде.

Полигон в пос. Круглово загорелся в понедельник.

Пожар на свалке в Ельняках до этого случился в мае текущего года.

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