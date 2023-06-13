В воздухе возле Круглово зафиксировано превышение допустимой концентрации оксида углерода

В воздухе возле поселка Круглово, где горит мусорный полигон, зафиксировано превышение допустимых норм оксида углерода. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Калининградской области.



В связи с возгоранием на свалке ТБО, специалисты надзорного ведомства ежедневно при помощи газоанализатора исследуют воздух на территории поселков Круглово и Путилово Зеленоградского округа, а также — в детском центре отдыха «Бригантина».

Специалисты контролируют содержание в воздухе таких загрязняющих веществ, как по азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, сероводород, сажа, аммиак, метан, формальдегид, бензол и другие.

12 июня концентрация контролируемых веществ не превышала предельно допустимых концентраций, однако 13 июня ситуация изменилась: «Получены неудовлетворительные результаты: в посёлке Круглово выявлено превышение максимально разовых ПДК по показателю „оксид углерода“ — 1,5 ПДК», — уточняется в релизе.

Концентрация остальных вредных веществ на исследуемых территориях ниже предельно допустимых концентраций, отметили в ведомстве.

Ранее власти региона сообщили, что из-за пожара на полигоне ТБО у поселка Круглово Зеленоградского района не будут эвакуировать жителей соседних поселков.

Возгорание на полигоне у поселка Круглово произошло утром в понедельник, 12 июня. По предварительным данным, которые приводит пресс-служба областного правительства, пожару способствовала засуха. Очевидцы сообщали, что дым от пожара был виден на побережье и даже в Калининграде. Пожарные продолжают тушение пожара на полигоне в Круглово, огонь локализовать не удается. По состоянию на утро 13 июня площадь возгорания составляла 1000 кв. метров.

