Росприроднадзор предупреждает о возможном позеленении водоемов в Калининградской области

Росприроднадзор предупреждает о возможном позеленении водоемов в Калининградской области
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Водоемы в Калининградской области могут изменить цветность из-за цветения синезеленых водорослей. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора.

По данным ведомства, установившаяся в регионе теплая погода может спровоцировать резкий рост цветения и отмирания синезеленых водорослей.

«В этот период в водных объектах можно наблюдать вязкую субстанцию, изменение цветности воды от мутно-зеленого до бирюзового окраса, а также от воды может исходить неприятный запах. Данные явления очевидцы связывают с залповыми или аварийными сбросами от предприятий», — говорится в релизе.

Специалисты Росприроднадзора отмечают, что вязкая субстанция болотно-зеленого цвета, а также светло-серые, голубые и светло-зеленые пятна густой консистенции, визуально похожие на краску, в водоемах — это скопления колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa Kützing), находящейся на разных стадиях разложения.

«Характерная особенность этих водорослей — окраска, связанная с относительно высоким содержанием синего пигмента фикоцианина, особенно заметная при высыхании на свету. При отмирании массы данного вида вода приобретает гнилостный запах и соответствующий цвет», — поясняют в ведомстве.



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