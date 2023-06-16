Алиханов о необходимости возвращения электронных виз: за полгода по ним в регион приехали 100 тыс. туристов

В Калининградскую область за полгода по электронным визам приехали 100 тысяч туристов, что говорит о целесообразности упрощения визового режима. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал губернатор Антон Алиханов в пятницу, 16 июня, на деловом завтраке в рмаках ПМЭФ.



Губернатор напомнил, что с июля 2019 года для Калининградской области действовал механизм электронной визы: туристы, ответив на вопросы электронной анкеты получали визу в течение одного дня. «100 тыс. человек за полгода безо всякой рекламы приехало в Калининградскую область. Они — каждый — потратил, ну, например, по 5 тыс. рублей. Можно посчитать, что если 20% от этих трат мы получили, регион, в качестве налогов, то я был счастлив от этих дополнительных денег», — цитирует информагентство слова Алиханова.

Глава региона подчеркнул, что упрощение визового режима для иностранцев, въезжающих в Россию, даст дополнительные доходы бюджетам. «У нас сейчас есть возможность, вдруг отменив эти визы, сделав их бесплатными, вдруг получить огромное количество людей, которые могли бы приехать [в Россию] и потратить деньги. Для меня, для приграничного региона это было бы очень интересно. Мне кажется, это надо делать уже сейчас. Это не стоит ничего», — заявил Алиханов.

Бесплатные электронные визы для посещения Калининградской области начали выдавать 1 июля 2019 года. Затем было принято решение начать выдавать электронные визы для посещения всех регионов РФ и сделать их платными. Новый порядок выдачи электронных виз должен был начать действовать в 2021 году, но из-за пандемии и закрытых границ этого не произошло.

Летом 2022 года МИД РФ заявил, что из-за недружественных действий стран Европы Россия пока не намерена открывать иностранцам возможность получения электронных виз. В ноябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил возобновить действие электронных виз для граждан «дружественных» стран и увеличить срок действия многократных туристических виз и объемы авиаперевозок с этими странами.

В конце 2022 года Антон Алиханов предложил возобновить выдачу электронных виз иностранцам.