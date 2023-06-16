В Калининградской области сняли чрезвычайную степень пожароопасности

В Калининградской области сняли чрезвычайную степень пожароопасности
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области сняли чрезвычайную степень пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«По Калининградской области 16 июня 2023 года в связи с выпадением осадков от 3 до 14 мм по Калининградской области чрезвычайная степень пожароопасности (5 класс) отменяется», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в пятницу, 16 июня, в регионе наблюдается 1 класс пожароопасности.

Напомним, из-за продолжительной засухи 6 июня в Калининградской области был установлен чрезвычайный класс пожароопасности. С 15 июня по 3 июля на территории региона ввели особый противопожарный режим.

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