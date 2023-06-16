В Калининградской области сняли чрезвычайную степень пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.



«По Калининградской области 16 июня 2023 года в связи с выпадением осадков от 3 до 14 мм по Калининградской области чрезвычайная степень пожароопасности (5 класс) отменяется», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в пятницу, 16 июня, в регионе наблюдается 1 класс пожароопасности.