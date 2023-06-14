Без костров и фейерверков: в регионе вводят особый противопожарный режим

Без костров и фейерверков: в регионе вводят особый противопожарный режим
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пожары

С 15 июня по 3 июля на территории всей Калининградской области устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующий приказ областного министерства строительства и ЖКХ опубликован на портале правовых актов.

Документом вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ «на определенных участках» и использование пиротехники. Органам местного самоуправления рекомендовано создать оперативные штабы и рабочие группы по контролю и оперативному реагированию.

Кроме того, предусмотрено создание минерализованных полос на неиспользуемых сельхозучастках и по границам населенных пунктов. Муниципалитетам также рекомендуют убрать с территорий сухую растительность и подготовить пункты для временного размещения населения на случай эвакуации людей из мест, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров.

С 8 июня в Калининградской области официально объявлено о засухе. С 6 июня в регионе установили класс чрезвычайной пожароопасности. Жителям Калининградской области на три недели запретили посещать леса. За нарушение этой меры предусмотрен штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Власти планируют отслеживать посетителей с помощью фотоловушек и беспилотников. В Калининграде особый противопожарный режим действует с 6 июня.

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