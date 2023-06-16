Повышение стоимости проезда в калининградском общественном транспорте не коснется льготников

Повышение стоимости проезда в калининградском общественном транспорте, назначенное на 1 июля, не коснется льготников. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.
«Новизна тарифа заключается в том, что теперь проезд на большом и малом классе будет за одну цену, — заявил Шлыков. — При этом льготников это вообще не касается. Льготники как платили свои деньги, так они и будут платить. Повышение цены их не касается».Напомним, что для пользователей карты «Волна Балтики» с 1 июля стоимость проезда вырастет на три рубля (с 25 до 28 рублей). Для тех, кто оплачивает по безналу, цена поднимется до 33 рублей, а для оплачивающих наличными — до 37 рублей.