МЧС: в Калининградской области продолжает действовать запрет на костры и фейерверки

На территории Калининградской области по-прежнему запрещено разводить костры и устраивать фейерверки. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МЧС.



«На территории Калининградской области продолжает действовать особый противопожарный режим, в период которого категорически запрещается использование открытого огня и применение пиротехники», — приводит ведомство разъяснение замглавы областного управления МЧС Андрея Власова.

Согласно приказу министерства строительства и ЖКХ, особый противопожарный режим установлен в Калининградской области до 3 июля. Накануне в регионе в связи с выпадением осадков сняли чрезвычайную степень пожароопасности.