Власти Калининграда выделяют 3,3 млн рублей на ремонт набережной Трибуца

Из бюджета Калининграда выделяют 3,3 млн рублей на ремонт набережной Трибуца. Городское власти объявили запрос котировок на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит заменить деревянные элементы скамеек и заново окрасить их металлические поверхности, обустроить новое покрытие тротуаров и дорожек и переложить ступени из гранитных плит. Победителя торгов планируется определить 27 июня. Он должен будет выполнить работы в течение 105 дней.
В 2022 году на ремонт набережной Трибуца выделяли около 2 млн рублей. Тогда от подрядчика требовалось переложить часть бетонной плитки и гранитных плит, удалить высолы, отремонтировать и очистить скамейки, засеять газоны.Набережную Трибуца сдали в 2017 году. Строить ее начали в 2013-м, процесс сопровождался несколькими скандальными сменами подрядчиков. В январе 2022 года на объекте обнаружились провалы. После этого горвласти заключили контракт на обследование набережной, чтобы найти причины разрушений, но подрядчик с задачей не справился и контракт расторгли. Власти готовят новую конкурсную процедуру «на нормальное обследование этого участка», сообщил в феврале текущего года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков.