Власти Калининграда выделяют 3,3 млн рублей на ремонт набережной Трибуца

Из бюджета Калининграда выделяют 3,3 млн рублей на ремонт набережной Трибуца. Городское власти объявили запрос котировок на портале госзакупок.



Подрядчику предстоит заменить деревянные элементы скамеек и заново окрасить их металлические поверхности, обустроить новое покрытие тротуаров и дорожек и переложить ступени из гранитных плит. Победителя торгов планируется определить 27 июня. Он должен будет выполнить работы в течение 105 дней.

В 2022 году на ремонт набережной Трибуца выделяли около 2 млн рублей. Тогда от подрядчика требовалось переложить часть бетонной плитки и гранитных плит, удалить высолы, отремонтировать и очистить скамейки, засеять газоны.