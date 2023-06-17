Власти Калининграда выделяют 3,3 млн рублей на ремонт набережной Трибуца

Власти Калининграда выделяют 3,3 млн рублей на ремонт набережной Трибуца
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство набережной Трибуца

Из бюджета Калининграда выделяют 3,3 млн рублей на ремонт набережной Трибуца. Городское власти объявили запрос котировок на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит заменить деревянные элементы скамеек и заново окрасить их металлические поверхности, обустроить новое покрытие тротуаров и дорожек и переложить ступени из гранитных плит. Победителя торгов планируется определить 27 июня. Он должен будет выполнить работы в течение 105 дней.

В 2022 году на ремонт набережной Трибуца выделяли около 2 млн рублей. Тогда от подрядчика требовалось переложить часть бетонной плитки и гранитных плит, удалить высолы, отремонтировать и очистить скамейки, засеять газоны.

Набережную Трибуца сдали в 2017 году. Строить ее начали в 2013-м, процесс сопровождался несколькими скандальными сменами подрядчиков. В январе 2022 года на объекте обнаружились провалы. После этого горвласти заключили контракт на обследование набережной, чтобы найти причины разрушений, но подрядчик с задачей не справился и контракт расторгли. Власти готовят новую конкурсную процедуру «на нормальное обследование этого участка», сообщил в феврале текущего года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков.

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