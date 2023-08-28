Горвласти опять ищут подрядчика для технического обследования набережной Трибуца

Власти города вновь ищут подрядчика для обследования технического состояния набережной Адмирала Трибуца. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



На работы горвласти выделили порядка 4,5 млн рублей. Победителю аукциона предстоит досконально проверить состояние надземной и подводной частей берегоукрепительных сооружений набережной, провести геодезическую съёмку, водолазное и лабораторное исследования, проверить дождевую канализацию. Отчитаться о состоянии объекта и причинах его разрушения, а также дать рекомендации по улучшению состояния набережной необходимо до 1 декабря 2023 года. Определить исполнителя работ должны 6 сентября.

Набережную Трибуца начали строить в 2013 году. Процесс сопровождался скандальными сменами подрядчиков. Объект сдали в 2017 году, в 2021 на набережной были обнаружены провалы.

Трибуца и пустоты: что происходит с многострадальной набережной (фото)

Для определения причин разрушения в том же году был заключён контракт, но подрядчик не смог его исполнить. На текущее содержание и ремонт набережной не раз выделялись миллионы рублей, однако привести её в надлежащий вид или хотя бы определить точные причины разрушения пока так и не удалось.

