Калининградским школьникам и студентам сохранили льготный проезд в электричках на все лето

Калининградским школьникам и студентам сохранили льготный проезд в электричках на все лето
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

В Калининградской области льготный проезд в пригородных поездах для школьников и студентов сохраняют на все лето. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила пресс-служба Калининградской железной дороги.

«С этого года впервые школьники и студенты очной формы обучения могут пользоваться скидкой в 50% на проезд в калининградских пригородных поездах без перерыва на летние каникулы, — пояснили в пресс-службе. — Соответствующее решение было принято региональным законодательным собранием. Напомним, что в предыдущие годы льготный проезд прекращался с середины июня и возобновлялся с началом нового учебного года».

В КЖД добавили, что на сегодняшний день каждый 10-ый пассажир калининградских пригородных поездов — школьник или студент.

«За пять месяцев 2023 года ими было оформлено 224,2 тыс. льготных проездных документов, что на 27% больше, чем за аналогичный прошлогодний период», — продолжили отчет по статистике в пресс-службе.

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