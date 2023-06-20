Калининградцы пожаловались в прокуратуру на отсутствие тротуара на Аллее Смелых

Калининградцы пожаловались в прокуратуру на отсутствие тротуара на Аллее Смелых
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде местные жители пожаловались в прокуратуру на отсутствие тротуара на ул. Аллея Смелых. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Первый заместитель прокурора области Владимир Родин провел выездной личный прием граждан в  Ленинградском и Центральном районах Калининграда.

«На приеме к первому заместителю прокурора области граждане обратились с вопросами о бездействии правоохранительных органов, состоянии дорог, необходимости благоустройства территории, защите жилищных, пенсионных прав и по другим вопросам», — говорится в релизе.

В частности, местные жители пожаловались на отсутствие тротуара по ул. Аллея Смелых, а также ненадлежащем состоянии автомобильной дороги по ул. 3-я Большая Окружная.

«По всем поступившим обращениям организованы проверки, результаты которых находятся на контроле прокуратуры области», — обещают в ведомстве.



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