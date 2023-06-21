Главе Калининграда хотят увеличить число заместителей

Горсовет Калининграда вынес для публичного обсуждения вопрос об увеличении числа заместителей главы Калининграда (он же председатель горсовета). Публичные слушания по изменениям в устав города по этому вопросу назначены на 26 июня. Тема обсуждалась в среду, 21 июня, на заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению и соцполитике.



Одним из вопросов повестки стал протест прокурора Калининграда, связанный с положениями устава о заместителе (заместителях) председателя горсовета. В чем конкретно заключается протест, на заседании не пояснили, однако сообщили, что проблема должна решиться по результатам публичных слушаний.

Сейчас на сайте горсовета опубликован проект решения, связанный с изменениями в устав. В нем предлагается дополнить статью 37 новым пунктом следующего содержания: «глава городского округа вправе иметь не более двух заместителей».

В настоящее время у главы Калининграда/председателя горсовета (в мае им стал Олег Аминов) один заместитель, это Юрий Саломохин.