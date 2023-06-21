Совфед одобрил закон о приеме на контрактную службу осужденных

Совфед одобрил закон о приеме на контрактную службу осужденных
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Совет Федерации единогласно одобрил закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников во время мобилизации и военного положения. Об этом сообщает РБК.

«Закон устанавливает, что лица, заключившие контракт на прохождение военной службы в вооруженных силах, могут быть освобождены от уголовной ответственности или уголовного наказания со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, со дня увольнения с военной службы по состоянию здоровья, по возрасту или в связи с окончанием мобилизации или военного времени», — цитирует издание слова сенатора Андрея Клишаса.

Уточняется, что это касается преступлений, совершенных до вступления в силу закона. Накануне Госдума приняла закон, который разрешает призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время военного положения или мобилизации, за исключением тех, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления.

Закон также позволяет заключать контракт с отбывшими наказание в колонии, если их судимость снята или погашена, а также с теми, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

Авторами инициативы были сенатор Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замглавы этого комитета Ирина Панькина (все — из «Единой России»). Документ внесли в Госдуму 13 июня. В пояснительной записке утверждается, что такой механизм освобождения от ответственности «будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования Вооруженных сил РФ».

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