Прокурор запросил для Барышникова, обвиняемого в фейках о российской армии, 8 лет колонии

Прокурор запросил для Барышникова, обвиняемого в фейках о российской армии, 8 лет колонии
Представитель гособвинения в зале Советского городского суда. Фото: Екатерина Медведева / Новый Калининград
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Прокурор попросил суд назначить Игорю Барышникову, обвиняемому в распространении фейков о российской армии, наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом «Новому Калининграду» сообщила адвокат подсудимого Екатерина Селизарова.

Судебное заседание этому по делу несколько раз откладывали из-за болезни Барышникова. Недавно судебное следствие возобновилось. По словам адвоката Марии Бонцлер, также представляющей интересы подсудимого, недавно лечащий врач подтвердил, что у активиста есть онкологическое заболевание.

«Необходима срочная операция. Мы просили приостановить судебный процесс на время операции и даже нашли благотворительную организацию, которая готова была организовать ее проведение в Санкт-Петербурге. Судья нам отказала — она нацелена посадить Барышникова, теперь мы в этом уверены», — рассказала Бонцлер. 

В настоящее время судебное следствие и прения окончены. В четверг, 22 июня, судья должна огласить приговор. 

В начале мая 2022 года стало известно, что возбуждено первое уголовное в Калининградской области дело по новой статье о распространении фейков об использовании российской армии. Фигурантом стал житель Советска Игорь Барышников. У него дома прошел обыск — была изъята оргтехника и мобильные телефоны. Активист находится под подпиской о невыезде. Материалы дела поступили в Советский городской суд 16 сентября.

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Изначально Барышников из-за постов в соцсети подозревался в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ). Позже обвинение поменяли на более тяжелое — распространение фейков о российской армии или работе госорганов по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Активисту может грозить до 10 лет лишения свободы. Судебный процесс по этому делу начался в конце сентября 2022 года.

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