Заксобрание утвердило изменение времени комендантского часа для детей в регионе

В Калининградской области меняют время, когда несовершеннолетним можно находиться в общественных местах без сопровождения родителей. Такие законодательные поправки приняли в двух чтениях депутаты областного Заксобрания на заседании в четверг, 22 июня.



Поправки вносят в региональный закон «О защите прав и законных интересов ребенка в Калининградской области». В 2004 году в регионе было установлено запрещенное время пребывания детей до 18 лет в общественных местах без родителей или лиц, их заменяющих, с 24:00 до 06:00.

Теперь же комендантский час для детей до 18 лет устанавливают в период с 22:00 до 06:00. При этом в период летних каникул (с 1 июня по 31 августа) дети в возрасте от 16 до 18 лет смогут гулять без родителей чуть дольше — до 23:00.

Законодательные поправки должны будут вступить в силу с 1 сентября 2023 года.