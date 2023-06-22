Игоря Барышникова приговорили к 7,5 годам колонии общего режима

Советский городской суд приговорил Игоря Барышникова, обвиняемого в распространении фейков о российской армии, к 7,5 годам в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Барышников признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

«В суде установлено, что в 2022 году Барышников на своей странице в социальной сети с аудиторией не менее 4 тыс. подписчиков размещал публикации, в которых распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы имевших место действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на Украине, в том числе связанных с обстрелами населенных пунктов и гражданских объектов, совершением целенаправленно враждебных насильственных действий в отношении мирного населения», — говорится в релизе ведомства.

Суд назначил Барышникову наказание в виде 7,5 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, на срок 4 года. Приговор не вступил в законную силу.

Игоря Барышникова взяли под стражу в зале суда.

В начале мая 2022 года стало известно, что возбуждено первое уголовное в Калининградской области дело по новой статье о распространении фейков об использовании российской армии. Фигурантом стал житель Советска Игорь Барышников. У него дома прошел обыск — была изъята оргтехника и мобильные телефоны. Активист находится под подпиской о невыезде. Материалы дела поступили в Советский городской суд 16 сентября.

«Подавление инакомыслия»: что известно о первом в регионе уголовном деле за фейки об армии РФ

Изначально Барышников из-за постов в соцсети подозревался в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ). Позже обвинение поменяли на более тяжелое — распространение фейков о российской армии или работе госорганов по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Активисту может грозить до 10 лет лишения свободы. Судебный процесс по этому делу начался в конце сентября 2022 года.



Прокурор попросил назначить Барышникову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

