«Угрожает смерть»: защита Барышникова намерена обратиться в Комитет по правам человека ООН

Защитники советчанина Игоря Барышникова, осужденного на 7,5 лет за фейки о российской армии, намерена обратиться в Комитет по правам человека ООН, потому что опасаются за его жизнь. Об этом «Новому Калининграду» сообщила адвокат Мария Бонцлер, представляющая интересы активиста.



«Будем обращаться в КПП ООН за срочным обеспечительными мерами, так как в СИЗО Барышникому угрожает смерть. Будет требовать оградить смертельно больного человека от бесчеловечного обращения в местах лишения свободы», — пояснила Бонцлер.

Накануне Советский городской суд признал Игоря Барышникова виновным в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) и назначил ему наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Судебное заседание этому по делу несколько раз откладывали из-за болезни Барышникова. По словам адвокатов, недавно лечащий врач подтвердил, что у активиста есть онкологическое заболевание и ему необходима срочная операция. При этом суд ранее отказал активисту в назначении медэкспертизы, которая бы оценила его состояние здоровья и возможность нахождения в заключении. Также судья не посчитала нужным отложить вынесение приговора на время, пока Барышников будет прооперирован и пройдет реабилитацию.

Защитники отмечают, что на иждивении активиста находится 96-летняя больная мать, которая не может самостоятельно ходить. Других близких родственников у пожилой женщины нет, поэтому ее дальнейшую судьбу будут решать соцслужбы.

В начале мая 2022 года стало известно, что возбуждено первое уголовное дело в Калининградской области дело по новой статье о распространении фейков об использовании российской армии. Фигурантом стал житель Советска Игорь Барышников. Ему вменяли в вину публикацию нескольких постов о спецоперации в соцсетях. Материалы дела поступили в Советский городской суд 16 сентября.

«Подавление инакомыслия»: что известно о первом в регионе уголовном деле за фейки об армии РФ

Изначально Барышников подозревался в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ). Позже обвинение поменяли на более тяжелое — распространение фейков о российской армии или работе госорганов по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).