Ремонт тротуара на проспекте Мира в ходе торгов подешевел на 15%

Ремонт тротуара на проспекте Мира в ходе торгов подешевел на 15%
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В Калининграде закончились торги на ремонт тротуара на проспекте Мира от улицы Чапаева до Каштановой аллеи (нечетная сторона). Всего на аукцион было подано пять заявок, но одна была отклонена из-за несоответствия условиям торгов. В ходе торгов 22 июня первоначальная цена (15 842 671 рублей) была снижена на 15% (до 13 466 271 рублей). На данный момент название компании, победившей в торгах, не раскрывается.

Отметим, что подрядчик должен починить тротуар в течение 135 дней. В работе, как отмечается, нужно будет использовать как квадратную плитку 30×30 см, так и брусчатку.

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