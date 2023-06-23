Власти Калининграда отреагировали на критику велоразметки: «Мы не называем ее велодорожками»

В мэрии Калининграда отреагировали на критику велоразметки на нескольких улицах, ставшую поводом для вмешательства прокуратуры. Пресс-служба горадминистрации назвала дискуссию «ожидаемой», но пояснила, что власти «не пытаются называть велоразметку велодорожками».



«Полноценные велодорожки выглядят иначе, и появиться они могут только во время капремонтов или реконструкций улиц (примеры: П. Морозова, Катина, Транспортная, Судостроительная и т.д.), иногда мы чисто физически не способны раздвинуть „красные линии“ городских магистралей, потому и максимум, что получается выделить велосипедистам, так это участок тротуара для одностороннего движения шириной 75 см», — пояснили в мэрии.

Новую разметку власти назвали «попыткой относительно малыми финансовыми средствами упорядочить движение двухколёсного транспорта и пешеходов».

«В городе бурно развиваются средства индивидуальной мобильности, и делать вид, что проблемы не существует, не получится, — продолжили объяснение представители мэрии. — Велоразметка в первую очередь должна дисциплинировать как пешеходов, так и самокатчиков, проще говоря она должна научить не передвигаться „зигзагами“ по тротуарам, а идти или ехать прямо, потому что у всех должно быть понимание того, что из-за спины может кто-то неожиданно выскочить».

Власти пояснили, что без разметки возрастает вероятность конфликтов на тротуарах, но ее наличие не значит, что «велосипедисты и самокатчики должны чувствовать себя „королями скорости“ или „звёздами автострады“».

«Нанесение велоразметки — это тоже работа не одного дня. И даже не одного года (2-3 года — более-менее реальный срок). Какие-то препятствия мы успеваем быстро ликвидировать. В течение недели справились с полусферами и выносом знаков на Грига, эту же работу проведём до 26 июня на Киевской, Ленинском (там уже подвинули рекламные экраны), Московском и Покрышкина, — добавили в мэрии. — Где-то нужны серьёзные трудо- и финансовые затраты, например, троллейбусные опоры и фонари не так-то и легко переносить. Поэтому просим набраться терпения, мы всё сделаем, но нужно время».