Прокуратура заинтересовалась обустройством новых велодорожек в Калининграде

Прокуратура заинтересовалась обустройством новых велодорожек в Калининграде
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Калининграда
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У прокуратуры Калининградской области появились вопросы к МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» по поводу обустройства новых велосипедных дорожек. Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас началась проверка исполнения законодательства при обустройстве велодорожек на улицах Грига, Горького, Киевской, а также на Фестивальной аллее и других улицах города.

Нарушения, как уточняется, были выявлены в ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет.

«В ходе проверки с привлечением сотрудников ГИБДД будет дана оценка соблюдения требований к ширине велодорожек, установке дорожных знаков, — добавили в пресс-службе. — По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Напомним, что у горожан действительно были вопросы к обустройству некоторых новых велодорожек. В частности, из-за многочисленных препятствий в виде дорожных знаков, тротуарных ограждений и бетонных полусфер. В мэрии же еще до начала проверки пояснили, что все препятствия будут своевременно удалены.

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