Прокуратура заинтересовалась обустройством новых велодорожек в Калининграде

У прокуратуры Калининградской области появились вопросы к МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» по поводу обустройства новых велосипедных дорожек. Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас началась проверка исполнения законодательства при обустройстве велодорожек на улицах Грига, Горького, Киевской, а также на Фестивальной аллее и других улицах города.



Нарушения, как уточняется, были выявлены в ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет.

«В ходе проверки с привлечением сотрудников ГИБДД будет дана оценка соблюдения требований к ширине велодорожек, установке дорожных знаков, — добавили в пресс-службе. — По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».