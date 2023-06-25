Видео: ливень, гроза и град в Калининграде

Видео: ливень, гроза и град в Калининграде
Фото: Новый Калининград
Продолжение: В «Бауцентре» на Дзержинского в Калининграде во время дождя обрушилась крыша, затопило зал (видео)
Все новости по теме: Стихия

В Калининграде вместе с сильным ливнем днём в воскресенье, 25 июня, выпал град. Как сообщают в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области», непогода пришла исключительно в областной центр.

«Порой при определенной синоптической обстановке и относительно „одинаковых“ атмосферных параметрах происходит резкий рост\усиление грозовой активности именно над крупными городами\агломерациями», — пояснили метеорологи-любители.

По их словам, это связано с множеством факторов, усиливающих прогрев приземного воздуха в крупных городах.

«За счет этого, над отдельно взятой местностью (городом) образуется более мощный восходящий поток по сравнению с соседними районами поверхности, поскольку именно над городом воздух прогревается сильнее. При этом, усиливающийся термический поток становится дополнительным фактором, провоцирующим развитие мощной кучево-дождевой облачности, поскольку жаркий поднимающийся воздух начинает быстро конденсироваться в водяной пар», — говорится в сообщении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter