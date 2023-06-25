Видео: ливень, гроза и град в Калининграде

В Калининграде вместе с сильным ливнем днём в воскресенье, 25 июня, выпал град. Как сообщают в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области», непогода пришла исключительно в областной центр.



«Порой при определенной синоптической обстановке и относительно „одинаковых“ атмосферных параметрах происходит резкий рост\усиление грозовой активности именно над крупными городами\агломерациями», — пояснили метеорологи-любители.

По их словам, это связано с множеством факторов, усиливающих прогрев приземного воздуха в крупных городах.

«За счет этого, над отдельно взятой местностью (городом) образуется более мощный восходящий поток по сравнению с соседними районами поверхности, поскольку именно над городом воздух прогревается сильнее. При этом, усиливающийся термический поток становится дополнительным фактором, провоцирующим развитие мощной кучево-дождевой облачности, поскольку жаркий поднимающийся воздух начинает быстро конденсироваться в водяной пар», — говорится в сообщении.