В «Бауцентре» на Дзержинского в Калининграде во время дождя обрушилась крыша, затопило зал (видео)

В строймагазине «Бауцентр» на ул. Дзержинского в Калининграде град пробил крышу, торговый зал затопило, сообщила «Новому Калининграду» очевидица днём в воскресенье, 25 июня.



«Град прошёл и крышу прорвало, упал кусок большого вентканала, надеюсь никто не пострадал», — рассказала девушка. По её словам, покупателей вывели на улицу.

Связаться с «Бауцентром» для получения оперативного комментария не удалось. В магазине на ул. Дзержинского не берут трубку.

Как уточнили в МЧС, никто не пострадал. Площадь обрушения составила 25 кв. метров.

Видео очевидца