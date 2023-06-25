В Калининграде осужденный по «дадинской» статье Вадим Хайруллин вышел из колонии

Калининградец Вадим Хайруллин, осужденный по «дадинской статье», вышел из исправительной колонии. Как сообщил «Новому Калининграду» сам активист, всего в ИК-8 он провел полгода.



Хайруллин был приговорен к одному году колонии общего режима, но из этого срока вычли в определенной пропорции время, проведенное в следственном изоляторе.

«22 декабря 2022 года меня поместили в ИК-8, и 22 июня 2023 года я вышел из колонии... Около 11 часов я оказался на воле, и уже в 16:00 в тот же день я был в суде у Игоря Барышникова на приговоре», — рассказал Хайруллин.

За весь период заключения Хайруллин трижды побывал в ШИЗО за «нарушение правил внутреннего распорядка».

«На волю я вышел сразу из штрафного изолятора, где провел 15 суток. Просто руководство колонии очень не любит вопросов. И как результат — ты попадаешь на заметочку. Ну, и после этого стоит вопрос: надо бы как-то этого товарища угомонить», — пояснил активист.

В целом, Хайруллин уверяет, что, несмотря на оставляющие желать лучшего питание и медицину в колонии, чувствует он себя хорошо и в ближайшее время намерен решить вопрос с работой. «У меня сейчас даже нет денег на оплату услуг адвокатов, поэтому что там дальше будет с оспариванием приговора мне, пока не могу сказать. Да и не очень я верю в благополучный исход дела, сами понимаете», — отметил активист.

Напомним, в марте 2022 года начался первый в Калининградской области судебный процесс по уголовному делу по так называемой «дадинской статье». На скамье подсудимых оказался активист Вадим Хайруллин из-за участия в двух пикетах и присутствия на двух митингах. Сам активист себя виновным не признал.

«Мы пытаемся сейчас убить меня»: калининградского активиста судят по «дадинской» статье

8 августа 2022 года суд признал калининградского активиста Вадима Хайруллина виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Под стражу активиста взяли в зале районного суда сразу после оглашения приговора.