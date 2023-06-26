Прокуратура требует отменить постановление главы Пионерского об одностороннем движении

Прокуратура Калининградской области потребовала отменить постановление главы администрации Пионерского о введении одностороннего движение на дороге регионального значения. Пресс-служба ведомства сообщает, что ранее поступали жалобы жителей на новый проект организации дорожного движения, предусматривающий установление одностороннего движения на улице Комсомольской, являющейся участком автомобильной дороги регионального значения.



«Утверждение проекта организации дорожного движения в отношении данной дороги относится к исключительной компетенции Министерства развития инфраструктуры Калининградской области, — пояснили в прокуратуре. — В связи с этим прокурором принесен протест на постановление администрации об утверждении проекта организации дорожного движения. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры».

Ранее введение одностороннего движения на 20 улицах в Пионерском местные власти решили перенести на более поздний срок, сославшись на предложения от граждан, поступившие по проекту организации дорожного движения в отдел ЖКХ и капитального строительства.

Точные сроки введения одностороннего движения власти Пионерского не называли, но предупредили, что о них объявят «не позднее 28 июня».

Схему движения транспорта в центральной части города планировали изменить с 19 июня. Зимой местные жители собирали подписи под петицией против введения одностороннего движения в центре Пионерского. В ней решение было названо необдуманным, ухудшающим ситуацию с движением транспорта и снижающим уровень комфорта и безопасности.