Калининградские власти рассказали, что произойдет, если в транспорте откажут терминалы оплаты

В мэрии Калининграда рассказали, что произойдет, если в транспорте перестанет работать терминал оплаты проезда. Как сообщил «Новому Калининграду» заместитель директора МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» Константин Папшев, такой транспорт должен сойти с линии на ремонт.



«Если в автобусе не работают все терминалы (и мобильный, и стационарный), автобус обязан довезти до конечного остановочного пункта всех пассажиров без посадки других пассажиров и съехать для ремонта оборудования. С нерабочими терминалами автобус работать не может», - пояснил Папшев.