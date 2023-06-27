Калининградские власти рассказали, что произойдет, если в транспорте откажут терминалы оплаты

Калининградские власти рассказали, что произойдет, если в транспорте откажут терминалы оплаты
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В мэрии Калининграда рассказали, что произойдет, если в транспорте перестанет работать терминал оплаты проезда. Как сообщил «Новому Калининграду» заместитель директора МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» Константин Папшев, такой транспорт должен сойти с линии на ремонт.

«Если в автобусе не работают все терминалы (и мобильный, и стационарный), автобус обязан довезти до конечного остановочного пункта всех пассажиров без посадки других пассажиров и съехать для ремонта оборудования. С нерабочими терминалами автобус работать не может», - пояснил Папшев.

Отметим, что с 1 июля в Калининграде повышается оплата проезда в городском общественном транспорте. В случае оплаты наличными билет будет стоить 37 рублей, банковской картой — 33 рубля, а картой «Волна Балтики» — 28 рублей.

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