Власти о новом транспортном тарифе: как будем платить, можно ли сэкономить, куда пойдут деньги

С 1 июля в Калининграде вырастет цена на проезд во всем общественном транспорте. Речь не только о муниципальном транспорте, но и о частниках. При этом, как уверяют городские власти, у калининградцев есть способ сэкономить, а кто-то, возможно, вообще не почувствует разницы. Для этого, правда, нужно, чтобы соблюдались некоторые условия. Какие именно и на что рассчитывают горвласти, журналистам в пятницу, 16 июня, рассказал первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.

Цена вырастет, но есть нюанс

Новость о повышении тарифа пришла в четверг, хотя предупреждали о грядущем росте цен еще в апреле. Поразил горожан даже не столько факт внезапного роста цены, сколько значительный скачок: если раньше за проезд в автобусе или трамвае калининградцы платили 28 рублей, то теперь придется выложить 37. Однако первый замглавы администрации города уверяет, что для некоторых пассажиров проезд может не подорожать вовсе, а для кого-то он вырастет, по его мнению, незначительно.

Речь о тех, кто перейдет на карту «Волна Балтики» или уже пользуется ею. Для первых не изменится ничего, вторые будут тратить больше на 3 рубля. «Тем, кто ездил за наличные, если они продолжают оставаться на этом же способе оплаты проезда, стоимость проезда составит 37 рублей, — сообщил *Шлыков. — Тем, кто пользовался безналичным способом оплаты, то есть банковской картой, проезд будет стоить 33 рубля. Правильней было бы переходить от наличного и безналичного расчета на „Волну Балтики“. Тогда для горожан стоимость проезда вообще не поднимается. Если ранее они платили 28 рублей, то, перейдя на карту „Волна Балтики“, они будут платить также 28 рублей. То есть проезд не подорожает. Люди просто изменят способ оплаты проезда. Собственно говоря, в этом основная стратегическая задача».

Разницей цен на проезд городские власти хотят стимулировать горожан переходить на карту «Волна Балтики». Сейчас, говорит замглавы администрации, ей пользуются всего 13% жителей. «Это около 10-15 тысяч человек, регулярно пользующихся транспортной картой, — продолжил Шлыков. — Способом оплаты наличностью сегодня пользуются 50-55% пассажиров. Банковской картой пользуются около 30% (я округляю), а остальные — платят „Волной Балтики“».

За счет стимулирования перехода на «Волну Балтики» городские власти намерены постепенно ввести бескондукторную оплату проезда. «Во многих трамваях, троллейбусах и трамваях, как вы могли заметить, уже нет кондукторов, — добавил заместитель главы. — Для нас стратегически важно, чтобы жители пользовались „Волной Балтики“. Тогда для перевозчиков возникнет экономия в издержках. Тогда можно будет не держать в штате кондукторов, выплачиваться будет только зарплата водителям».

«В средствах массовой информации уже пошла новость об увеличении тарифа, — продолжил он. — Я бы хотел сказать, что тариф на проезд увеличится не в „КалининградГорТрансе“, а на всем пассажирском транспорте Калининграда. Это касается автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси».

Отметим, что повышение стоимости проезда не коснется льготников.

«Новизна тарифа заключается в том, что теперь проезд на большом и малом классе будет за одну цену, — добавил Шлыков. — При этом льготников это вообще не касается. Льготники как платили свои деньги, так они и будут платить. Повышение цены их не касается».

Зачем повышают стоимость билета

Игорь Шлыков рассказал, что горвласти рассчитывают благодаря увеличению стоимости проезда решить еще несколько задач. Например, улучшить «комфорт передвижения». Правда, произойдет это, судя по всему, не сразу. «Мы прогнозируем, что при таком тарифном регулировании, которое сейчас утверждено, количество жителей, пользующихся „Волной Балтики“ с 13% поднимется до 55%. Валовая выручка перевозчиков чуть-чуть сократится, потому что перераспределится объем средств, поступающих перевозчикам, из безналичной и наличной формы оплаты на карту „Волна Балтики“», — предполагает Шлыков.

По прогнозам чиновников, перевозчики (всего их девять) в целом получат около 150 миллионов рублей. Однако, как уверяет представитель мэрии, каждая организация получит от пяти до десяти миллионов рублей дополнительных доходов. Эти доходы пойдут на оплату труда водителей, получающих сегодня в среднем 55 тысяч рублей (речь о водителях «ГорТранса»). «Средняя зарплата по отрасли — порядка 80 тысяч, — продолжил Игорь Шлыков. — У частников зарплаты и того меньше. У них зарплата (то, что мы можем по налоговой отчетности увидеть) порядка 20 тысяч рублей. Средний возраст водителей — больше предпенсионный. У нас текучка кадров не из-за того, что люди убегают, а из-за того, что они просто уходят на пенсию по возрасту».

Увеличение стоимости проезда на 3 рубля (для оплачивающих проезд наличными — на 9 рублей), как уверяет Шлыков, позволит увеличить зарплату водителям «не кратно, но чуть-чуть» и тем самым удержать нынешних и привлечь новых. На сегодняшний день, как выяснили в мэрии, нехватка водителей приводит в том числе к сходу автобусов с линии даже в час пик. «У нас действительно сейчас наблюдаются некоторые сходы, связанные с тем, что у нас дефицит водительского состава, — пояснил замглавы. — Кто пользуется общественным транспортом, и следит за СМИ, тот знает, что мы регулярно даем объявления о том, что нам требуются водители».

Кроме того, дополнительные средства, как предполагает чиновник, перевозчики могут потратить на покупку автобусов. «На сегодняшний день у нас в стратегии за три года нужно порядка 48 автобусов из общей массы (это 474 автобуса) поменять и сделать так, чтобы их возраст был не старше 15 лет. Сейчас автобусы гораздо старее», — пояснил он.

В частности, новые автобусы должны быть преимущественно низкопольными и оборудованными кондиионерами. «На сегодняшний день примерно 40% транспорта не оборудовано кондиционерами, — рассказал Шлыков. — В такую погоду это оказывает существенный дискомфорт. Деньги должны пойти в том числе на обновление подвижного состава. Но деньги не настолько большие, что позволят полностью заменить подвижной состав».

Заместитель сити-менеджера напомнил, что в ноябре этого года город проведет очередные торги по распределению муниципальной маршрутной сети. К этим торгам власти намерены ужесточить условия для участников. В частности, за счет этого ужесточения город намерен в течение трех лет заставить оборудовать основную часть автобусов кондиционерами.

Расширить сеть

Подъем тарифа, как уверяет Шлыков, также позволит городским властям расширить маршрутную сеть. Ее протяженность, по предварительным подсчетам, увеличится на 80 километров. «Вы видите, что город расстраивается, появляются новые жилые микрорайоны, предприятия, торговые центры и места притяжения горожан. Туда мы хотим дотянуться общественным транспортом. На увеличение протяженности маршрута тоже нужны деньги. Это дополнительный пробег автобусов, дополнительный бензин и человекочасы. Нам придется на каких-то маршрутах увеличить количество автобусов». Кроме того, город намерен запустить совершенно новые маршруты.

А ранее в администрации Калининграда рассказывали, что общественный транспорт хотят оснастить датчиками пассажиропотока, чтобы анализировать спрос на конкретные маршруты и остановки, а также увеличить штрафы за неработающие в автобусах кондиционеры.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград