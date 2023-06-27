В Светлогорске у Центральной площади на месте кафе и туалета планируют построить гостиницу

В Светлогорске около Центральной площади планируют построить гостиничный комплекс. Освоением участка занимается компания «Светлогорск-Строй-Сервис», следует из акта историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте правительства Калининградской области.



Участок с кадастровым номером 39:17:010004:1034 площадью 1,7 тыс. кв. метров расположен на пересечении ул. Ленина и ул. Динамо около Центрального спуска. Сейчас там кафе, торговые павильоны и общественный туалет.

«В ходе археологических разведок объекты археологического наследия на обследованных земельных участках не выявлены», — указано в акте.





Участок принадлежит Светлогорскому городскому округу, с мая 2023 года он в аренде у «Светлогорск-Строй-Сервис». Договор аренды действует до января 2056 года. Разрешённое использование — гостиничное обслуживание, кадастровая стоимость — 10,65 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании «Светлогорск-Строй-Сервис» выступают Карен Товмасян и Леонид Романов.

Изображения из акта историко-культурной экспертизы