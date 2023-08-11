«Так в Норвегии и Швеции любят»: градсовет выбрал облик отеля в центре Светлогорска (фото)

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Члены областного градсовета одобрили концепцию внешнего вида будущего отеля возле Центральной площади в Светлогорске, которая не совсем соответствует архитектурному облику соседних зданий. На выбор были представлены три разных оформления фасада здания — имитация фахверка, новая классика и лаконичный современный стиль. Эксперты решили, что именно последний вариант будет выгодно оттенять и дополнять новоделы «под старину». Во время обсуждения речь зашла даже о пересмотре регламентов застройки приморских курортов, которые местами слишком ограничивают архитекторов.



На заседании архитектурно-градостроительного совета Калининградской области в пятницу, 11 августа, обсуждался внешний облик будущего отеля отеля на перекрестке улиц Динамо и Ленина в Светлогорске — эта территория считается частью исторического центра города. Уточнялось, что на земельном участке под строительство площадью 1,7 тыс. кв. метров «находится ряд объектов, подлежащих демонтажу» — сейчас там кафе, торговые павильоны и общественный туалет. Как следует из акта историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте регионального правительства, освоением участка занимается компания «Светлогорск-Строй-Сервис».

У задания будущего отеля предусмотрено «два главных фасада», выходящих на улицы Ленина и на Динамо, однако главный вход — со стороны Динамо. В подвале планируется обустроить ресторан, подсобные помещения и общественный туалет. На первом этаже (площадь около 557 кв метров) предполагается разместить вестибюль гостиницы, ресторан, торговые и подсобные помещения, со второго по четвертый этажи — 36 гостиничных номеров.

Три варианта эскиза фасадов, подготовленные бюро «Другая архитектура»: первый — «стилистически приближенный к существующей окружающей застройке», второй — соответствует «современной курортной архитектуре», третий — имитирует «историческую фахверковую архитектуру Восточной Пруссии». Все концепции предусматривают архитектурную подсветку фасада.

«Второй вариант мы предлагаем в современной архитектуре, но в традиционных материалах, свойственных Светлогорску — кирпич и дерево или его имитация. Продольный фасад на ул. Динамо вдоль первого этажа, где сосредоточены объекты торговли, — все тот же традиционный клинкер. Чем ближе к морю, тем больше облик здания приобретает современный курортный характер: с навесными фасадами под дерево, с изломами, состоящими из балконов, больших оконных проемов и ламелей под дерево. Фасад со стороны моря уже на первом этаже имеет облик открытого общественного пространства с большими оконными проемами и террасами», — рассказал архитектор Владимир Панифедов.

Крыша во второй концепции не скатная, а «частично эксплуатируемая» — предполагается использовать ее в летнее время, как террасу для гостей отеля.



Правда, зашла речь о том, что новых правил землепользования и застройки (ПЗЗ) для этой территории пока нет, поэтому до их принятия разрешение на строительство такой проект не получит. «Получается, что архитекторы на свой страх и риск взяли и спроектировали что-то непонятно по каким параметрам», — отметила министр градостроительной политики региона Вера Касьянова. Она предложила пока согласовать облик здания только «концептуально», не касаясь каких-то градостроительных регламентов. С министром согласился и глава Службы охраны памятников Евгений Маслов, который тоже напомнил, что в случае с высотой здания тоже могут быть проблемы, поскольку из-за близости с объектами культурного наследия тут тоже действуют определенные ограничения.

Советник губернатора Вячеслав Генне заявил, что речь идет о территории рядом с «центральным городским ансамблем» Светлогорска, где в целом архитектурные решения можно охарактеризовать как «историзм с кокошниками», поэтому отель должен стать «частью недостающего элемента»: «Надо очень внимательно отнестись именно к светлогорским ПЗЗ. Потому что не всегда и не везде уместны все вот эти регламенты для исторических городов — оранжевая черепица, углы-кровли, процент скатности, склонности, традиционности и так далее. И мне кажется, что вот второй вариант [эскиза фасада отеля]- убедительный пример того, что может быть в таких вот прям очень-очень исторических местах — хотя буквально вся вокруг „история“ новодельная», — пояснил он.

Большинство членов градсовета сошлись во мнении, что именно второй «современный» вариант внешнего облика гостиницы наиболее приемлем, чтобы «оттенять» исторические и псевдоисторические соседние здания. «Хочу сказать, что автор молодец. В этом смысле у него очень хорошее сочетание материалов — опять таки кирпич, дерево... Сейчас так в Норвегии и Швеции любят работать — это экологические материалы. Все так здорово в курортных наших местах, нашего побережья. Объект этот создан для этого места, я считаю», — подчеркнул архитектор Олег Копылов.