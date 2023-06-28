Почетным гражданином Калининграда стал ветеран боевых действий

Почетным гражданином Калининграда стал ветеран боевых действий
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

Горсовет Калининграда на заседании в среду, 28 июня, избрал почетного гражданина города. Им стал ветеран боевых действия Сергей Сидоренко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Сергей Сидоренко — «ветеран боевых действий, летчик-снайпер, эксперт в развитии авиационного транспорта», — отрекомендовал ранее нового почетного гражданина на заседании профильной комиссии горсовета ее глава Юрий Саломохин. За эту кандидатуру проголосовали 18 депутатов, против оказались 5.

Удостоверение почетного гражданина будет вручено Сергею Сидоренко в День города 9 июля.

Всего, как сообщал Саломохин, в Калининграде сейчас проживают 22 почетных гражданина. В нынешнем году на это звание претендовали 8 человек.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter