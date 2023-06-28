Почетным гражданином Калининграда стал ветеран боевых действий

Горсовет Калининграда на заседании в среду, 28 июня, избрал почетного гражданина города. Им стал ветеран боевых действия Сергей Сидоренко, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Сергей Сидоренко — «ветеран боевых действий, летчик-снайпер, эксперт в развитии авиационного транспорта», — отрекомендовал ранее нового почетного гражданина на заседании профильной комиссии горсовета ее глава Юрий Саломохин. За эту кандидатуру проголосовали 18 депутатов, против оказались 5.

Удостоверение почетного гражданина будет вручено Сергею Сидоренко в День города 9 июля.

Всего, как сообщал Саломохин, в Калининграде сейчас проживают 22 почетных гражданина. В нынешнем году на это звание претендовали 8 человек.