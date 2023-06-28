Власти Калининграда пообещали наказать перевозчика, организующего курсирование 44-го автобуса

Власти Калининграда пообещали наказать перевозчика, организующего курсирование 44-го автобуса
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В мэрии Калининграда сообщили, что перевозчик, организующий движение автобуса № 44, будет привлечен к ответственности за ранние сходы с маршрута и увеличение интервалов между автобусами. Так в горадминистрации отреагировали на очередную жалобу от жителей, сообщивших, что автобус № 44 «ходит безобразно».

«В Луговое ни уехать, ни приехать, — написала одна из горожанок. — Пустите маршрутку до Лугового, ну сколько можно издеваться над людьми».

В ответ на жалобу в МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» пояснили, что перевозки пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 44 «ул. Артиллерийская — пос. Луговое» должны осуществляться компанией «Тотем» с привлечением 12 автобусов по рабочим дням и 8 автобусов по выходным и праздничным дням.

Однако если по контракту интервал движения автобусов маршрута № 44 в зависимости от времени суток составляет по рабочим дням от 13 до 15 минут, а по выходным и праздничным дням от 16 до 19 минут, то мониторинг вычислил «случаи увеличения интервала движения автобусов до 46 минут».

В администрации подтвердили, что автобусы сходят с линии раньше установленного расписанием времени «без уважительной причины и неполного выпуска транспортных средств на линию».

«Средний выпуск на линию за июнь 2023 года составляет 79%, — добавили в пресс-службе администрации. — По итогам работы за июнь 2023 года за указанные нарушения перевозчик будет привлечен к ответственности в соответствии с заключенным муниципальным контрактом».

При этом назначить дополнительный маршрут до Лугового власти пока не планируют.

«Приходится учитывать и то, что в случае запуска в Луговое городского автобуса малого класса ухудшится транспортное обслуживание жителей Калининграда — вырастет пробег автобуса на маршруте, пропорционально увеличатся интервалы между рейсами, в идущие из Лугового в центр маршрутки не смогут сесть жители Борисова. Поэтому планов пустить в Луговое городскую маршрутку нет», — пояснили в пресс-службе.

В мэрии также пояснили, что город «старается избавляться от маршруток» из-за пробок.

«Оставляем их только там, где нет возможности развернуться автобусам большого класса, — добавили в пресс-службе. — А вот переход на брутто-контракты должен помочь справиться с внеплановыми сходами».

Напомним, что ранее горвласти признали, что ранний сход общественного транспорта с линии связан с «дефицитом водительского состава».

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