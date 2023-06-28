Власти Калининграда передали Кафедральному собору на острове Канта 2,2 тыс. тонн брусчатки

Власти Калининграда передали Кафедральному собору на острове Канта 2,2 тыс. тонн брусчатки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Городской совет депутатов на заседании 28 июня проголосовал за то, чтобы передать «в безвозмездное пользование на неопределенный срок» 2600 тонн брусчатки, которая сейчас хранится на муниципальной территории. 

400 тонн передается калининградской епархии Русской православной церкви для замощения территории кирхи Святого Адальберта на проспекте Победы. 2200 тонн решено направить Кафедральному собору на острове Канта — для второго этапа благоустройства острова, а также благоустройства территории Дома пастора в поселке Веселовка.

Ранее губернатор Антон Алиханов говорил о том, что в Калининграде возникла проблема с нехваткой брусчатого камня. «Ее вы, собственно говоря, вы всю выбрали, достойную, когда делали первую очередь благоустройства, насколько я знаю, — заявил он, обращаясь к директору Кафедрального собора Георгию Хуциеву.  

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