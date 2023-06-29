Власти: «Храброво» ежедневно принимает и отправляет около 100 рейсов

Ежедневно аэропорт «Храброво» принимает от 14 до 17 тысяч пассажиров, ежедневно это около 50 рейсов на прилет и 50 на вылет. Цифры назвал накануне в эфире радиостанции «Балтик+» вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов.



При этом из-за увеличения турпотока рейсов не хватает, но в результате договоренностей с компанией «Аэрофлот» удалось ввести дополнительные. Часть из них была назначена на 27-30 июня, часть будет запущена в июле, отметил чиновник.

«Мы и сами сталкиваемся, потому что зачастую, когда летишь в командировку в Москву, бывает так, что билетов нет. И цена, конечно, тоже, потому что покупаешь последние билеты, а у них система такая, что чем [их] меньше, тем цена сильнее возрастает», — сказал вице-премьер.