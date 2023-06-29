Калининградцы пожаловались на 27-й маршрут — в мэрии обещали оштрафовать «ГорТранс»

Калининградцы пожаловались на 27-й маршрут — в мэрии обещали оштрафовать «ГорТранс»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

От калининградцев поступила очередная жалоба на нарушения в расписании, которые позволяют себе водители автобусов. На этот раз недовольство вызвал маршрут № 27, и в мэрии пообещали наказать муниципального перевозчика.

«Мне интересно, нашему руководству не стыдно перед туристами? — написала одна из калининградок. — Автобусы ходят ужасно, особенно в вечернее время. Люди приезжают отдохнуть и стоят по часу на остановке. Впечатление так себе. И не у всех есть деньги на такси».

В пресс службе мэрии города пояснили, что на маршруте № 27 (автобусы ходят от завода «Янтарь» до улицы Ломоносова) на сегодняшний день работает 8 автобусов по рабочим дням, 7 автобусов по субботам и 6 — по воскресеньям и праздникам.

«В соответствии с муниципальным контрактом интервал движения автобусов маршрута № 27 в зависимости от времени суток составляет: по рабочим дням от 14 до 16 минут; по субботам от 15 до 16 минут; по воскресеньям и праздничным дням от 16 до 17 минут, — сообщили в мэрии. — После 20 часов, в связи с падением пассажиропотока, автобусы поочерёдно сходят с маршрутов, интервалы между рейсами пропорционально увеличиваются, и могут достигать двукратной величины по сравнению с дневными. Кроме того, вечерние сходы с маршрута вызваны серьёзной нехваткой водителей категории „D“ как на муниципальном предприятии, так и у частных перевозчиков».

В частности, на маршруте № 27 зафиксированы случаи увеличения интервала движения автобусов до 42 минут из-за схода транспортных средств с линии раньше установленного расписанием времени без уважительной причины.

«По итогам работы за июнь МКП „Калининград-ГорТранс“ будет привлечён к ответственности в соответствии с заключенным муниципальным контрактом», — заявили в пресс-службе горадминистрации.

Отметим, что ранее от горожан поступали жалобы на «безобразные» интервалы между автобусами 44-го маршрута, обслуживаемого компанией «Тотем».

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