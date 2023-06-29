«Существо инородное»: Елена Дятлова призвала смириться с появлением велосипедной разметки

«Существо инородное»: Елена Дятлова призвала смириться с появлением велосипедной разметки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство велодорожек

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова призвала горожан смириться с появлением велосипедной разметки на улицах. В четверг, 29 июня, после оперативного совещания она сообщила журналистам, что власти сейчас пытаются разобраться с хаосом движения по тротуарам.

«От того, есть нанесенные линии или нет нанесенных линий, на наших дорогах и тротуарах [не уменьшится количество] средств индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты и велосипеды, — пояснила Дятлова. — Нужно привыкать. Чтобы мы уважали друг друга и чтобы мы пытались двигаться по определенным правилам».

Дятлова пояснила, что при помощи нанесения разметки велосипедисты и самокатчики получают легитимное пространство на городских улицах, тогда как ранее с ними «не были готовы делиться ни пешеходы, ни автомобилисты».

«И те и другие считают, что велосипедисты — это существо инородное, — пояснила она. - Внутри нашего города мы должны вырабатывать правила, где будет комфортно одним и другим».

При этом Елена Дятлова добавила, что ситуация усложняется тем, что «отсутствует федеральное регулирование этого процесса».

Напомним, что ранее в мэрии предупреждали, что до конца этого года в Калининграде планируют выделить разметкой велодорожки на 56 улицах.

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