В Калининграде планируют выделить разметкой велодорожки на 56 улицах (список)

В Калининграде начали наносить разметку на тротуары для обозначения велосипедной и пешеходной части. Эти работы были анонсированы заместителем главы комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Антоном Романовым еще 30 мая. Романов утверждал, что на сегодняшний день велосипедная инфраструктура присутствует уже на 48 улицах города, но до конца года она появится ещё на восьми улицах. Более того, ранее нанесенная разметка, как уверял чиновник, будет «переосмыслена и исправлена» там, где она наносилась неудачно.



Нанести разметку планируется на улицах: Горького, Инженерной, Киевской (от проезда Черепановых до проспекта Калинина), Партизанской, Черняховского, а также на Советском, Ленинском и Московском проспектах.

Кроме того, «переосмыслить» разметку власти планируют на улицах: Автомобильной, Адмирала Егорова, Багратиона, Виктора Гюго, Гагарина (от д. 92 до ул. Шатурской и от ул. Шатурской до д. 227), Гайдара, Генерала Челнокова, Елизаветинской (от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия), Горчакова (от ул.Согласия до ул.Рассветной), Осенней, Комсомольской, Лейтенанта Катина, Маршала Баграмяна, Маршала Жукова (от ул. Панина до пер. Рассветного), Мирной (от ул. Согласия до аллеи Знаний), Некрасова, О. Кошевого, Октябрьской (от д.68 до пр-та Калинина), Островского, Павлика Морозова, Панина, Планерной, Рассветной, Рокоссовского, Согласия, Старопрегольской-Эпроновской, Суздальской, Судостроительной, Тельмана, Транспортной, Флотской, Ливайдийской, Шевченко (от Ленинского пр-та до въезда в арку), 9 Апреля, на переулке Рассветном (от ул.Согласия до ул.Рассветной), аллее Знаний (от ул. Рассветной до ул. Лучистой), аллее Чемпионов, Кленовой аллее, проспекте Калинина, Гвардейском, Мира, Солнечном бульваре, Набережной Трибуца и Карбышева, а также Парадной набережной.

В сформированном мэрией реестре отмечается, что велодорожки и велополосы будут обозначаться дорожными знаками четырех видов и прерывающейся разметкой в месте пересечения проезжей части. Кроме того, в горадминистрации пообещали, что с велодорожек постараются убрать препятствия и максимально обезопасить движение по ним.