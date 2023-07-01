В связи с переездом: в Петербурге демонтировали вывеску «ЧВК Вагнер Центра»

В связи с переездом: в Петербурге демонтировали вывеску «ЧВК Вагнер Центра»
Фото из телеграм-канала «ЧВК Вагнер Центра»
Все новости по теме: Мятеж Пригожина

В Санкт-Петербурге со здания на Зольной улице демонтировали вывеску «ЧВК Вагнер Центра». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-канал центра.

«Главной причиной снятия стал переезд основной части „ЧВК Вагнер Центра“ на производственные площади для улучшения взаимодействия с производственными подразделениями Центра.  „ЧВК Вагнер Центр“ продолжит работать на благо нашей страны, но уже в новом формате и на других площадках», — объясняется в сообщении демонтаж вывески.

Как уточняет информагентство, открытие «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице состоялось 4 ноября 2022 года.

Напомним, вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву, и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Ситуацию урегулировали вечером 24 июня. Бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам Пригожин отправился в Белоруссию.


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