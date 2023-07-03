Облвласти выдали разрешение на строительство «гигафабрики» на месте недостроенной БАЭС

Региональные власти выдали разрешение на строительство «гигафабрики» на территории недостроенной Балтийской АЭС под Неманом. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Застройщиком выступает ООО «Рэнера-Энергтек». Компании предоставлено разрешение на строительство завода по производству ячеек, модулей, паков и стационарных систем, оно действует до 22 ноября 2025 года. Мощность предприятия составит 4ГВт/ч в год. Проектом предусмотрено 21 здание, они появятся на участках с кадастровыми номерами 39:07:050011:182 и 39:07:050011:183, их площадь составляет 82 320 кв. м и 153 633 кв. м соответственно.

В середине июня стало известно, что проект «гигафабрики» под Неманом получил положительное заключение госэкспертизы. Заказчиком строительства выступает холдинговая компания «Новолекс».