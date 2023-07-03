Облвласти выдали разрешение на строительство «гигафабрики» на месте недостроенной БАЭС

Облвласти выдали разрешение на строительство «гигафабрики» на месте недостроенной БАЭС
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Региональные власти выдали разрешение на строительство «гигафабрики» на территории недостроенной Балтийской АЭС под Неманом. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Застройщиком выступает ООО «Рэнера-Энергтек». Компании предоставлено разрешение на строительство завода по производству ячеек, модулей, паков и стационарных систем, оно действует до 22 ноября 2025 года. Мощность предприятия составит 4ГВт/ч в год. Проектом предусмотрено 21 здание, они появятся на участках с кадастровыми номерами 39:07:050011:182 и 39:07:050011:183, их площадь составляет 82 320 кв. м и 153 633 кв. м соответственно.

В середине июня стало известно, что проект «гигафабрики» под Неманом получил положительное заключение госэкспертизы. Заказчиком строительства выступает холдинговая компания «Новолекс».

Как сообщал «Коммерсант» в начале 2023 года, строительство гигафабрики может обойтись в 51 млрд рублей, из которых 19 млрд — средства госкорпорации, а 27 млрд — кредиты. Кроме того, бюджет области выделит субсидию в 5 млрд рублей. Ранее завод оценивался в 26,35 млрд рублей. Предполагалось, что у проекта будет некий «второй акционер», но сейчас о партнерах речи уже не идет. По данным «Коммерсанта», «Росатом» рассчитывает за 2023–2025 годы продать внутри страны батареи емкостью в 690 МВт/ч, а в 2030 году — уже 3,75 ГВт/ч.

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