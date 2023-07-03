Власти: пожилым жителям Балтийска начали подвозить воду домой по заявкам

Из-за проблем с центральным водоснабжением для пожилых жителей Балтийска организовали подвоз воды в бутылках домой. Об этом журналистам сообщил в понедельник, 3 июля, начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



«Пожилым гражданам муниципалитет организовал подвоз воды в бутылках домой. Занимается этим муниципальный Центр социального обслуживания пожилых людей „Гармония“. Подвоз осуществляется по заявкам», — пояснил Лысков.