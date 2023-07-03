Власти: пожилым жителям Балтийска начали подвозить воду домой по заявкам

Власти: пожилым жителям Балтийска начали подвозить воду домой по заявкам
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за проблем с центральным водоснабжением для пожилых жителей Балтийска организовали подвоз воды в бутылках домой. Об этом журналистам сообщил в понедельник, 3 июля, начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Пожилым гражданам муниципалитет организовал подвоз воды в бутылках домой. Занимается этим муниципальный Центр социального обслуживания пожилых людей „Гармония“. Подвоз осуществляется по заявкам», — пояснил Лысков.

В городе произошла крупная авария на сетях водопровода. Как сообщали ранее в областном правительстве, сотрудники муниципального предприятия «Балтвода» пятый день пытаются найти утечку. В воскресенье, 2 июля, к работам привлекли специалистов областного предприятия «Водоканал». По сведениям властей, вечером 2 июля в город привезли цистерны с чистой питьевой водой, которые разместили «в самых населенных районах города».

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