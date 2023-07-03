В Балтийске пятый день ищут утечку на водопроводных сетях, жителям подвозят цистерны с водой

В Балтийске пятый день ищут утечку на водопроводных сетях, жителям подвозят цистерны с водой
Фото пресс-службы областного правительства
Продолжение: Власти: пожилым жителям Балтийска начали подвозить воду домой по заявкам
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В Балтийске произошла авария на сетях водопровода, сотрудники муниципального предприятия «Балтвода» пятый день пытаются найти утечку. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

По его словам, авария привела к снижению давления в трубах. «Высокий разбор воды связан с увеличившимся числом потребителей, который вызван наплывом отдыхающих, а также дачным сезоном. Поэтому подачу воды днем на выходных также приходилось прерывать. В некоторых районах вода была, но под низким напором», — отметил Лысков.

В воскресенье, 2 июля, к поиску утечки привлекли специалистов областного предприятия «Водоканал». По сведениям властей, вечером 2 июля в город привезли цистерны с чистой питьевой водой, которые разместили «в самых населенных районах города». «Производится ряд кратковременных отключений для поиска утечки с прослушиванием городских сетей», — добавил начальник пресс-службы областного правительства.

Он отметил, что в 10:45 в понедельник, 3 июля, утечку обнаружили на ул. Гагарина, в районе проведения дорожных работ. «Из-за этого весь город отключен от водоснабжения, специалисты рассчитывают справиться с ремонтом к 16:00», — сообщили в областном правительстве.

Ранее власти Балтийского округа сообщали, что серьезная утечка воды произошла на одном из объектов министерства обороны, «при этом неполадки случились на скважине на линии комендатуры». Роспотребнадзор усилил мониторинг качества питьевой воды централизованного водоснабжения, подаваемой населению в Балтийске.

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