Для строительства подъездов к дублёру двухъярусного моста разрешили вырубить 67 деревьев

Для строительства подъездов к дублёру двухъярусного моста разрешили вырубить 67 деревьев
Фото: пресс-служба группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост»
Все новости по теме: Строительство дублёров двухъярусного моста

На подъездах к строящемуся автомобильному дублёру двухъярусного моста решили вырубить 67 деревьев, один кустарник и 141 метр живой изгороди. Порубочный билет, выданный МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», опубликован на сайте администрации Калининграда. Компенсационная стоимость не взимается.

Под вырубку попали ели, липы, туи, клён и бузина на Гвардейском проспекте в районе таможни. Ещё 13 туй планируют пересадить. Площадь вырубаемых зелёных насаждений составляет 1000 кв. метров.

Взамен на том же участке высадят 42 мелколистных липы, ещё 25 лип и 121 метр живой изгороди должны появиться на ул. Артиллерийской, 26. Туда же пересадят 13 туй. Также на ул. Верхнеозёрной, 34, планируют высадить 21 метр изгороди из туй.


Вместо двухъярусного моста в Калининграде строят два новых: автомобильный и железнодорожный. Общая стоимость контрактов составляет около 26 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — «СК „Мостотрест“» (входит в группу компаний «Бамтоннельстрой-Мост»).

В 2021 году власти разрешили вырубить 1086 деревьев для строительства автомобильного дублёра. 545 деревьев разрешили вырубить для железнодорожного моста.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter