Для строительства подъездов к дублёру двухъярусного моста разрешили вырубить 67 деревьев

На подъездах к строящемуся автомобильному дублёру двухъярусного моста решили вырубить 67 деревьев, один кустарник и 141 метр живой изгороди. Порубочный билет, выданный МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», опубликован на сайте администрации Калининграда. Компенсационная стоимость не взимается.



Под вырубку попали ели, липы, туи, клён и бузина на Гвардейском проспекте в районе таможни. Ещё 13 туй планируют пересадить. Площадь вырубаемых зелёных насаждений составляет 1000 кв. метров.

Взамен на том же участке высадят 42 мелколистных липы, ещё 25 лип и 121 метр живой изгороди должны появиться на ул. Артиллерийской, 26. Туда же пересадят 13 туй. Также на ул. Верхнеозёрной, 34, планируют высадить 21 метр изгороди из туй.





Вместо двухъярусного моста в Калининграде строят два новых: автомобильный и железнодорожный. Общая стоимость контрактов составляет около 26 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — «СК „Мостотрест“» (входит в группу компаний «Бамтоннельстрой-Мост»).