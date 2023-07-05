Власти готовят изменения в Генплан Светлогорска под жилье и гольф-поле

Власти готовят изменения в Генплан Светлогорска под жилье и гольф-поле
Фото из архива Нового Калининграда
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В областном правительстве готовят изменения в Генплан Светлогорска. Часть из них касается территории вокруг поселка Зори, на которой запланировано гольф-поле. Проект приказа министерства градостроительной политики опубликован на сайте регионального кабмина.

В нынешнем генплане эти земли отнесены к зоне отдыха, многофункциональной общественно-деловой зоне, зонам сельскохозяйственного использования, инженерной инфраструктуры, а также к зонам смешанной и общественно-деловой застройки, специализированной общественной застройки и озелененных территорий общего пользования. Отдельные участки предусмотрены под индивидуальные жилые дома. Земли ближе к морскому побережью отнесены к зоне транспортной инфраструктуры.

Согласно проекту изменений, на территории зоны отдыха, которая проходит вдоль реки Чистой, будут предусмотрены несколько участков под малоэтажные жилые дома (до четырех этажей) и особняки, которые располагаются вокруг небольшого озелененного участка. За зоной отдыха предполагается крупная зеленая зона, которая захватывает часть нынешних сельхозземель. Со стороны Калининградского проспекта и ул. Хуторской сформированы территории под застройку среднеэтажными жилыми домами (от пяти до восьми этажей), общественно-деловыми зданиями, торговыми объектами и объектами социального назначения. Проектом также конкретизирована транспортная инфраструктура.


Участок, предусмотренный под реализацию проекта. Росреестр. 

В проекте документа отмечается, что он разработан на 20 лет и предусматривает два этапа реализации: первый — 2030 год, второй — 2040 год. До этого изменения в Генплан Светлогорска вносили в 2021 году.

В декабре 2021 года областной инвестсовет рекомендовал предоставить компании «Раушен хотел ресорт», связанной с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, бесплатно и без проведения торгов в аренду 10 земельных участков на юге Светлогорска в поселке Зори общей площадью 539 га. На этой территории планируется построить 516 тысяч кв. м жилых зданий, гольф-поле, коммерческие объекты, школу и детский сад.

Это второй проект «Раушен хотел ресорт» в Калининградской области. Областные власти также бесплатно передали компании землю на променаде в Светлогорске под застройку.

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